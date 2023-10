Tesla ha oggi annunciato di aver reso disponibile sul territorio italiano il Cyberquad per bambini, un prodotto destinato ai più piccoli che si vuole ispirare all’iconico Cybertruck, che tanti adulti al contrario vorrebbero poter toccare con mano e provare sulla propria pelle.

Si tratta di una piccola macchinina con telaio realizzato completamente in acciaio, dotata di un comodo sedile imbottito, le sospensioni posteriori sono corredate da freno a disco, ed il design viene completato con barre luminose a LED. Essendo un veicolo completamente elettrico con batteria da 188Wh, come era facile immaginarlo, ha due impostazioni di velocità (tra 1-6 km/h e 2-13 km/h), con modalità di retromarcia, grazie al motore da 350W, ed una autonomia che si aggira attorno ai 19,3 km. Il prodotto è stato pensato per un pubblico particolarmente giovane, più precisamente per bambini di un’età compresa tra 8 e 12 anni, per questo motivo sopporta un peso massimo di 68kg, le dimensioni sono comunque relativamente contenute, raggiungendo 116 x 64 x 70 centimetri, ed un peso abbastanza elevato, proprio a causa della presenza di tanto metallo, di circa 55kg.

Tesla Cyberquad per bambini, ecco quanto costa

Il Tesla Cyberquad può essere acquistato da oggi, 16 ottobre 2023, direttamente dal sito ufficiale di Tesla al prezzo di 1990 euro, con spedizione a partire dalle prossime settimane (entro 2-4 settimane è previsto l’invio a domicilio). Una cifra elevata, ne siamo consapevoli, ma si parla comunque di un prodotto ufficiale Tesla, con un design prevalentemente metallico ed una primizia assoluta per il settore, tanto da catturare l’interesse e l’attenzione di collezionisti o fanatici del brand.