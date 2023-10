Fastweb fa parlare di sé con un’offerta per la linea mobile più che vantaggiosa, che sta vedendo, negli ultimi giorni, un grande successo e un gran numero di attivazioni.

L’operatore si distingue dagli altri non solo, per la qualità e la convenienza dei servizi offerti, ma anche perché per la sua attività si propone di utilizzare esclusivamente fonti di energia rinnovabili.

Inoltre, a sostegno del progetto ambientale per la riqualificazione dei territori, ha già donato più di un milione di dollari.

Insomma, un’azienda che ha a cuore la salute del proprio pianeta, senza rinunciare alla proposta di servizi di qualità e comunque molto convenienti.

Fastweb Mobile Full, tutti i servizi inclusi

La promo del momento è la Fastweb Mobile Full che, al costo di soli 9.95 euro al mese, offre una molteplicità di servizi inclusi e ottime prestazioni.

Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri, senza scatto alla risposta, sia essi fissi sia mobili. Incluse chiamate anche verso altre 60 destinazioni internazionali;

100 messaggi verso tutti;

Ben 200 Gb di Internet;

Velocità di navigazione in 5G, la massima velocità del momento per tutti i dispositivi compatibili;

Ottima copertura di rete su tutto il territorio nazionale;

Roaming incluso (10 GB al mese), anche per il Regno Unito, Ucraina e Svizzera;

Accesso ai Corsi di Fastweb Digital Academy, ovvero la scuola che tu consentire di apprendere tutte le competenze richieste dall'attuale mercato del lavoro, soprattutto nel settore del digitale;

App MyFastweb, per restare sempre informati su consumi, WiFi, fatture e nuovi servizi ed offerte;

EcoSim, non si tratta di una scheda SIM normale, ma realizzata con materiali riciclabili al 100%;

Servizio trasparente e senza vincoli, non vi sono costi aggiuntivi nascosti e potrete recedere dal contratto in qualsiasi momento senza penali;

Attivazione anche online, semplice e veloce, è possibile utilizzare anche l'accesso a SPID o carta d'identità elettronica (CIE);

SIM e spedizione presso il vostro domicilio, completamente gratuito;

Altri vantaggi grazie a Fastweb Plus Mobile

Inoltre grazie a Fastweb Plus Mobile incluso, avrai la possibilità di scegliere, ogni mese, nuove offerte e vantaggi esclusivi per te, tra cui: