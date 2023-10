L’immagine è molto semplice, una serie di linee nere e bianche, ma se prestate la giusta attenzione noterete che in realtà le righe celano un’altra immagine. Se la guardate nella giusta direzione e vi concentrate particolarmente, potrete notare che nell’immagine è presente la figura segreta di un animale.

I commenti sul web sono davvero tantissimi. L’illusione ottica sta ingannando molti utenti che non riescono a vincere la sfida posta dall’illusione. Secondo i dati raccolti, pare proprio che solo il 2% degli utenti che si sono cimentati in questa sfida sia effettivamente riuscito a vincere scovando la figura che si cela nell’immagine. Quello che sembra un semplice gioco può invece attirare la vostra attenzione per un bel po’ e può mettere in difficoltà le vostre abilità cognitive.

La figura segreta nell’immagine

L’immagine sta diventando virale in tutto il mondo ed è stata condivisa su X (l’ex Twitter) dalla Dottoressa Michelle Dickinson, un ingegnere nanotecnologica della Nuova Zelanda. La Dr.ssa Dickinson ha sfidato tutti gli utenti del noto social di microblogging dicendo loro di scuotere la testa e provare a scovare l’animale che si cela tra le righe bicolore.

Dal momento in cui la dottoressa ha lanciato la sua sfida tutti gli utenti si sono sbizzarriti, commentando sul social e condividendo le loro reazioni. Alcuni hanno ammesso di aver effettivamente fatto come gli era stato detto e di aver scosso la testa davanti agli schermi dei loro dispositivi, computer o smartphone. Altri invece hanno sperimentato nuovi modi per riuscire a farlo, come ad esempio strizzando gli occhi o allontanando lo schermo.

Per tutti gli amanti delle illusioni questo tipo di sfide sono davvero interessanti e questa in particolare è davvero spettacolare. Questo tipo di illusioni sono particolari e fanno riflettere anche sulla capacità del nostro cervello di percepire le immagini in modi inaspettati. Il tutto avviene grazie all’uso di particolari accostamenti di forme e colori.

Se vi concedete qualche secondo in rete potrete trovare tantissime immagini come questa con cui sbizzarrirvi con continue sfide. Nel frattempo, siete riusciti a trovare la figura in questa immagine? Avete trovato un metodo alternativo per riuscire a vincere la sfida lanciata su X?