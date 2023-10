La prossima generazione di flagship Samsung sarà la famiglia Galaxy S24. Sebbene il brand coreano non abbia ancora confermato ufficialmente una data di uscita, possiamo immaginare che i device arriveranno nei primi mesi del 2024.

La serie sarà composta da tre device, la versione base sarà affiancata da quella Plus e dalla Ultra. Certamente, quest’ultima variante sarà la più performante e sarà caratterizzata da una scheda tecnica di assoluto livello.

Come affermato dall’utente RGcloudS su X (ex Twitter), possiamo scoprire le caratteristiche del comparto fotografico di Galaxy S24 Ultra. Samsung sta lavorando per rendere l’esperienza fotografica sul flagship di altissimo livello, rendendo il device un vero e proprio cameraphone.

Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un comparto fotografico rinnovato in grado di scattare foto incredibili in ogni condizione

Good news Despite having 5x optical

Galaxy S24U still support 100x zoom 200 • 12 • 10 • 48 Main 200mp

HP2SX 1/1.3" 0.6μm UW 12mp

IMX564 1/2.55" 1.4μm 3x Telephoto 10mp

IMX754+ 1/3.52" 1.12μm 5x Telephoto 48mp

GMU 1/2.25" 0.8μm Final 5x aperture "might" be F/3.2 pic.twitter.com/yCfBywHTrj — RGcloudS (@RGcloudS) October 14, 2023

Grazie alle precedenti indiscrezioni, abbiamo scoperto che il Samsung Galax S24 Ultra permetterà di scattare foto senza paragoni ed ecco arrivare ulteriori conferme. In totale saranno presenti quattro ottiche, ognuna con una funzione specifica.

La fotocamera principale sarà da 200 megapixel che rappresenterà un’evoluzione del sensore attualmente equipaggiata sul Galaxy S23 Ultra. L’ottica sarà di tipologia HP2SX con apertura 1/1.3″ e pixel di dimensione 0.6μm.

A supporto ci sarà un sensore Ultra Wide da 12MP di tipo IMX564 con apertura 1/2.55″ e pixel di dimensione 1.4μm. La terza ottica sarà un teleobiettivo da 10 megapixel e zoom ottico da 3x con l’ottica che sarà una IMX754+ con apertura e pixel da 1.12μm. Infine, sarà presente un teleobiettivo da 5x e 48mp.

Tra le feature fotografiche più interessanti di Samsung ci sarà anche lo zoom digitale a 100x. Questo livello di ingrandimento permetterà di scattare foto alla luna incredibili, migliori di quelle scattate con la precedente generazione.