Iron Dome, la tecnologia di difesa che protegge Israele

Le recenti tensioni in Medio Oriente hanno riacceso conflitti storici che vanno avanti da tempo. La sicurezza diventa quindi un tema centrale e Israele è da sempre concentrata nello sviluppo di tecnologie che possano garantire la protezione dei propri cittadini.

La nazione è tra le più avanzate a livello tecnologico e questo ha portato alla nascita di una tecnologie di difesa aerea al mondo più interessanti e rivoluzionarie. Iron Dome (Cupola di Ferro) è un sistema che protegge il cielo di Israele da minacce aeree di svariate tipologie.

Il sistema Iron Dome è progettato per rilevare, seguire, intercettare e distruggere razzi e missili a corto raggio. Per raggiungere una precisione tale da bloccare quasi ogni minaccia, il sistema si basa su una rete di sensori altamente sofisticati.

Iron Dome rappresenta una pietra miliare nella tecnologia di difesa aerea in quanto offre protezione e sicurezza alle comunità in zone a rischio

Il monitoraggio continuo permette di rilevare le minacce e calcolare rapidamente la sua traiettoria dei missili in arrivo. Se il sistema dovesse determinare un pericolo per Israele e la sua popolazione, Iron Dome entra in azione. Attraverso il lancio di un missile intercettore, è possibile neutralizzare il pericolo facendo esplodere il missile nemico in aria.

Emerge chiaramente come Iron Dome sia un sistema in grado di rilevare le minacce in tempo reale ed intervenire autonomamente. Il calcolo delle traiettorie dei missili nemici permette di determinare quale siano gli obiettivi e intervenire solo nel caso in cui vengano prese di mira aree civili o obiettivi militari.

Inoltre, Iron Dome ha più volte dimostrato la propria efficacia ed impenetrabilità. Questa situazione ha, di fatto, trasformato la tecnologia da un sistema di difesa ad uno strumento di dissuasione, prevenendo all’origine eventuali minacce.