Vi siete mai soffermati ad osservare un’illusione ottica? Questa immagine è capace di farci vedere cose non reali. In che senso? Tramite dei trucchetti si prende gioco della nostra percezione, illudendoci. Sul web una particolare raffigurazione sta destando curiosità e mettendo alla prova milioni di utenti.

Alcuni non riescono a vedere il cambiamento, mentre altri si. Tu in quale parte rientrerai? La foto rappresenta una piramide blu su di uno sfondo arancione. Ciò che cattura l’attenzione è il puntino nero posto su di essa. Fissandolo per qualche secondo l’immagine potrebbe divenire per noi in bianco e nero quando battiamo le palpebre. Non tutti però sono stati in grado di individuare l’illusione.

L’illusione ottica della piramide

Il gioco sta nel concentrarsi sul punto nero che è disegnato nel bel mezzo della piramide. Prima di battere le palpebre ci sembrerà che non sia cambiato nulla, ma una volta chiusi gli occhi l’immagine ci sembrerà essere solo in bianco e nero. Alcuni utenti sostengono di aver notato sin da subito la differenza; tuttavia, pongono comunque la colpa nella manipolazione del disegno. Altri hanno invece affermato che, per loro, la foto ha perso colore lentamente osservando per più tempo il puntino. In realtà di immagini del genere ne esistono tantissime ed ognuna contiene un rompicapo o una sfida per la nostra mente.

Alcuni scienziati hanno anche ammesso che risolvere enigmi, indovinelli e mettere in prova la propria materializza è un ottimo esercizio cerebrale. Ci sono anche teorie per il quale questi aiutano anche a ritardare malattie come la demenza senile e l’Alzheimer. Se per allenare il nostro corpo andiamo in palestra e facciamo degli esercizi con i pesi, per allenare il nostro cervello questa è invece l’esercizio migliore. Non a caso riviste come la Settimana Enigmistica esistono ormai da anni. Cosa aspettate? Fateci sapere cosa i vostri occhi vedono.