I prezzi sono scontatissimi da Expert con la nuovissima campagna promozionale lanciata proprio nel corso di questo mese di Ottobre, all’interno della quale si possono trovare incredibili occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, ed anche prodotti di fascia alta, disponibili più che altro a cifre tutt’altro che elevate.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Expert, possono tranquillamente essere completati dagli utenti nei negozi sparsi per il territorio, in modo da avere la più ampia accessibilità possibile, ed allo stesso tempo eventualmente potervici accedere tramite il sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso potrebbe venire richiesto il pagamento delle spese di spedizione, non è certo, ma molto probabile.

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid dove potrete trovare le offerte Amazon con una lunga schiera di codici sconto completamente in regalo per poco tempo.

Expert, occasioni imperdibili nel volantino del momento

Un buonissimo elenco di sconti imperdibili vi attende oggi da Expert, dove potete trovare una serie di Sottoprezzi attivi fino al 25 ottobre, salvo esaurimento anticipato delle scorte. In questo caso sono disponibili Galaxy S23 Ultra, al prezzo di 1199 euro, scendendo poi verso soluzioni più economiche, come iPhone 14 Plus, in vendita a 899 euro, ma anche una buona selezione di modelli di fascia medio-bassa.

Tra questi spicca il Redmi Note 12 Pro 5G, che costa solamente 299 euro, oppure anche Realme 11 Pro+ 5G, con il suo prezzo finale di 449 euro. Non mancano all’appello i vari modelli di casa Samsung, come Galaxy A54 a 369 euro, per finire con Oppo, Motorola, TC e similari (che potete visionare anche qui).