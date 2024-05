Sembra che sia nelle intenzioni di Vodafone guadagnare un numero sempre maggiore di utenti sbaragliando la sua concorrenza. Con alcune delle sue offerte, davvero vantaggiose, l’operatore sta attirando l’attenzione di tutti gli utenti intenzionati a cambiare gestore telefonico. Per poter riuscire in questo intento Vodafone è intervenuta su un dettaglio alquanto importante.

Si tratta del costo delle sue offerte che risultava essere uno degli elementi che spingevano molti utenti a lasciare l’operatore dirigendosi verso gestori più economici. Con questa nuova strategia, invece, Vodafone propone a tutti i suoi nuovi utenti dei costi davvero convenienti, senza dover per questo rinunciare alla quantità di dati offerta e alla qualità del servizio.

È importante ricordare che al momento non è chiaro se le promozioni saranno presenti solo per un breve lasso di tempo. Inoltre, sono riservate agli utenti che arrivano da altri gestori, tra cui Iliad e gli altri operatori virtuali.

Vodafone rilancia le offerte Silver

Per conseguire questo suo nuovo impegno l’operatore si è affidato ad un rilancio di due sue offerte. Si tratta delle soluzioni mobili Silver che mettono a disposizione degli utenti minuti, messaggi e un quantitativo di Giga davvero considerevole.

La prima proposta offre un pacchetto dati sensazionale. Oltre a minuti illimitati e 200 SMS verso tutti, l’offerta propone 100 GB di traffico dati per la navigazione internet in 4G. Il costo mensile della promo è di 7,99 euro.

La seconda proposta, invece, presenta un cambiamento nel numero di Giga. Mentre ritroviamo minuti illimitati e 200 SMS, questa volta per la connessione dati sono offerti 150 GB in 4G. Il costo della promo è di 9,99 euro al mese.

Per entrambe le offerte Vodafone ha introdotto un ulteriore periodo promozionale che permette agli utenti di utilizzare la promozione per il primo mese pagando solo 5 euro. E non è tutto. Infatti, l’operatore mette a disposizione di tutti coloro che decideranno di sottoscrivere una delle due promo Silver un interessante regalo. Se si decide di attivare il servizio di ricarica automatico e gratuito (SmartPay) ogni mese si otterranno ulteriori 50 GB extra. Quest’ultimi andranno a sommarsi a quelli già presenti nell’offerta selezionata.