Tutti gli utenti dovrebbero avere a disposizione presso il proprio domicilio un robot aspirapolvere, un dispositivo che permetta di ridurre considerevolmente i tempi di pulizia, in quanto in grado di andare a recuperare in completa autonomia la sporcizia che si è annidata negli spazi più angusti della vostra abitazione.

Tra i tanti modelli attualmente disponibili su Amazon, uno dei brand di maggiore successo resta sicuramente Dreame, realtà che ha recentemente messo sul mercato Dreame L10 Prime, un robot aspirapolvere con funzione di lavapavimenti di altissima qualità. Questi viene difatti commercializzato con una comoda stazione di svuotamento automatico, all’interno della quale trovano posto due contenitori da 2,5 litri per l’acqua pulita e l’acqua sporca, così da avere l’assoluta certezza di riuscire a pulire senza problemi i vostri ambienti preferiti.

Robot aspirapolvere: ecco lo sconto Amazon

L’occasione migliore del periodo viene in parte regalata da Amazon, capace di mettere a disposizione del pubblico un prodotto di qualità superiore al normale, raggiungibile da parte di ogni consumatore con un esborso finale di soli 449 euro. L’acquisto può tranquillamente essere completato tramite la pressione di questo link.

Innumerevoli sono le funzionalità di tale dispositivo, oltre a chiaramente il lavaggio e l’aspirazione, che prevede anche il sollevamento del panno posteriore di 7 millimetri, così da non andare a bagnare i possibili tappeti presenti presso la vostra abitazione, il dispositivo riesce a raggiungere una potenza massima di 4000Pa, gode della mappatura 3D ad alta definizione, ed è facilmente controllabile dal consumatore tramite l’applicazione dedicata, a patto che sia disponibile il WiFi all’interno della vostra abitazione (è inoltre compatibile con Amazon Alexa per il controllo vocale). Con la stazione inclusa in confezione, ricordiamo che non avverrà lo svuotamento del contenitore della polvere, ma solamente il lavaggio dei panni.