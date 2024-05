CoopVoce, solo 5,90 euro al mese per avere la nuova EVO 30

Uno sguardo al sito ufficiale di CoopVoce potrebbe essere l’ideale in quanto il provider ha lanciato un’altra offerta a maggio. Nessuno avrebbe creduto che in poco tempo potessero succedersi così tante promozioni mobili sul portale del provider virtuale, ma invece è stato proprio così: gli utenti hanno avuto ampia scelta lungo gli ultimi tre mesi.

Dopo aver visto offerte strapiene di giga e soprattutto con prezzi molto bassi, è di nuovo tempo di ridimensionarsi ma nel migliore dei modi. CoopVoce infatti dispone sul suo sito ufficiale il ritorno di un’offerta che vede cambiare il suo prezzo di vendita mensile. La EVO 30 è tornata per stabilire nuovi record grazie al suo costo di soli 5,90 € al mese che dura per sempre.

Questo aspetto è uno di quelli fondamentali che hanno contribuito a rendere il provider di Coop probabilmente il più amato tra i virtuali. Le sue offerte infatti non portano mai brutte sorprese agli utenti e garantiscono sempre tantissimi contenuti con prezzi abbordabili. A confermarlo sono gli utenti che ne hanno già sottoscritte alcune nel corso del tempo.

CoopVoce: gli utenti possono avere delle offerte bomba, ma la EVO 30 è il top

Almeno per il momento sul sito ufficiale l’offerta è ancora disponibile ed include al suo interno quel che occorre a tutti. Partendo dall’inizio, ecco telefonate illimitate verso tutti i numeri mobili e fissi. Per quanto riguarda i messaggi invece ce ne sono addirittura 1000, ma il vero punto a favore sta nella connessione ad Internet disponibile con 30 giga in 4G.

Soluzioni di questo genere dunque non risultano troppo generose in termini di contenuti legati ad Internet, ma sono vantaggiose in totale. Avere a disposizione infatti un’offerta come questa di CoopVoce per un totale di 5,90 € al mese è un gran vantaggio.

Almeno per il momento l’unico costo che c’è da pagare oltre il prezzo mensile e l’attivazione da 10 € una tantum. Ricordiamo che CoopVoce non cambia mai i suoi prezzi di vendita, per cui potete stare tranquilli e non rischiare degli aumenti.