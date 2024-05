TIM vince, le POWER hanno fino a 300 giga in 5G

L’unico modo per tirare via qualche utente alla concorrenza per gestori molto famosi come lo è TIM, era quello di proporre nuove offerte. Pian piano le novità sono arrivate e si sono fatte vedere a suon di giga, minuti e messaggi, esattamente come le tre Power disponibili.

Queste, che costano relativamente poco e che offrono davvero tanti contenuti, questa volta costano ancora meno del solito. Partendo dalla prima proposta, quella che tutti vorrebbero in quanto regala la massima connessione ad Internet, ecco la Power Special, una promozione mobile che include al suo interno tutto.

TIM lancia le sue Power: ecco il resoconto su contenuti e prezzi

Prendere al volo una soluzione del genere significa non lasciarsi fregare e scegliere il meglio. Con la Special, TIM regala agli utenti ogni mese minuti senza limiti per telefonare ogni gestore e 200 SMS verso tutti. La connessione è garantita, siccome c’è il 5G e ci sono 300 giga disponibili. Il prezzo equivale ad una cifra di soli 9,99 € al mese.

Non sono da meno le altre due offerte oggi disponibili, ovvero la Power Iron e la Power Special. La prima riesce a garantire tutti i mesi minuti senza limiti e 200 SMS con totale di 150 giga in 4G per navigare. La seconda offerta invece si posiziona praticamente al centro tra la Special e la Iron, offrendo mensilmente minuti senza limiti e 200 SMS ma questa volta con 200 giga in 4G.

La prima di queste due offerte costa 6,99 € al mese, mentre la seconda arriva ad un totale di 7,99 € al mese. TIM in più garantisce agli utenti che sottoscrivono queste soluzioni mobili un risparmio eccezionale il primo mese siccome non ci sono costi di attivazione e il prezzo mensile è ridotto a zero.

Ricordiamo anche che la promozione mobile è limitata solo agli utenti che abbandonano il loro gestore virtuale o che lasciano Iliad.