OnePlus 10T è lo smartphone che propone al pubblico ottime specifiche tecniche finali, ad un prezzo complessivamente ben più inferiore alle più rosee aspettative, risultando a tutti gli effetti estremamente economico, per quanto possa fornire di livero accesso alle prestazioni al consumatore stesso.

Il dispositivo è caratterizzato prima di tutto da un display Fluid AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, che presenta una risoluzione 1080 x 2412 pixel con 394 ppi ed un refresh rate a 120Hz, protetto da Gorilla Glass con 16 milioni di colori. Sotto il cofano trova posto un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (modello SM8450), affiancato a sua volta da una GPU Adreno 730, che prevede una configurazione finale di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (non espandibile).

Collegatevi subito a questo link per avere le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis direttamente sul vostro smartphone, grazie al nostro canale Telegram ufficiale.

OnePlus 10T: il prezzo è decisamente ridotto su Amazon

Un prezzo davvero di tutto rispetto per un prodotto che vuole far parlare di sé, stiamo parlando di OnePlus 10T, smartphone che nel tempo è stato lanciato sul mercato con un investimento necessario pari anche a 500 euro, ma che poco per volta ha visto ridurre di molto la spesa finale da sostenere, fino ad arrivare al valore attuale: solamente 345,90 euro a questo link.

Il prodotto è disponibile nella versione europea, ciò sta a significare che è perfettamente compatibile con tutte le frequenze del nostro paese, è completamente no brand, ovvero senza limitazioni legate ad uno specifico operatore telefonico, ed è anche con garanzia di 2 anni dalla data di ricezione dell’ordine. Il comparto fotografico rappresenta uno dei fiori all’occhiello del device, essendo composto da 3 sensori nella parte posteriore, con il principale da ben 50 megapixel, per scatti sempre più precisi, nitidi e dettagliati. La spedizione viene gestita da Amazon, è prevista la consegna a domicilio in tempi molto brevi.