Fitbit Versa 4 è disponibile effettivamente a prezzo da saldo su Amazon, in questi giorni gli utenti possono raggiungere un livello di risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, riuscendo a mettere le mani su uno degli smartwatch più amati e richiesti direttamente dal pubblico stesso.

La variante attualmente disponibile in promozione prevede colorazione rosso ciliegia, per quanto riguarda il cinturino in silicone incluso direttamente in confezione, a cui si aggiungere la cassa in alluminio rame rosa, una colorazione molto fine e femminile che cattura sin da subito lo sguardo di tutti i consumatori. Il prodotto è perfettamente compatibile sia con Android che con iOS, in tutte le sue funzioni senza vincoli o limitazioni di alcun tipo.

Scoprite subito i nuovi codici sconto Amazon gratis che potete avere solo oggi sul vostro smartphone, iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Fitbit Versa 4: un prezzo incredibilmente basso

Potete oggi acquistare un Fitbit Versa 4 ad un prezzo veramente concorrenziale, quando lo smartwatch è stato lanciato, infatti, aveva un valore consigliato di 229,95 euro, ma nello stesso periodo l’azienda ha deciso di ridurre la spesa finale, in modo che più utenti potessero arrivare al suo acquisto. Il risultato è decisamente conveniente per la maggior parte di noi, essendo acquistabile a 149 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

L’autonomia non presenta alcuna difficoltà o problema, cosa che invece ad esempio accade con gli Apple Watch, essendo garantito l’utilizzo per circa 6 giorni consecutivi, dipendentemente da quanto GPS utilizzerete, essendo presente un chip integrato (non si affida a tutti gli effetti al chip dello smartphone, ma ne integra uno internamente). Le funzioni a cui è possibile accedere non cambiano in nessun modo rispetto ai normali smartwatch, è possibile misurare i passi, il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, monitorare il sonno, le ore di attività e moltissimo altro ancora (l’unico difetto è che tende a sovrastimare i passi).