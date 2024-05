Sembra che il nuovo ed inedito smartwatch di Samsung, il Galaxy Watch FE sia ormai in dirittura d’arrivo. Suddetto dispositivo, molto più economico, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tutti coloro che desiderano acquistare un modello indossabile da usare tutti i giorni senza però spendere cifre troppo elevate.

L’esistenza di tale smartwatch non era un segreto. Nel tempo sono arrivate, infatti, diverse conferme. Le ultime sono giunte da Android Headlines che in una build di One UI ha trovato il modello SM–R861.

Emergono i primi indizi sul nuovo Samsung Galaxy Watch FE

Secondo quanto riportato si tratterà di un modello solo Wi-Fi che si affiancherà ad un ulteriore modello (la versione SM–R866) che supporterà anche la connessione cellulare LTE. Il nuovo smartwatch di Samsung riprende le stesse caratteristiche tecniche presentate dal precedente Galaxy Watch 4. Inoltre, sarà disponibile per l’acquisto anche nel mercato europeo.

Android Headlines ha dichiarato che ci sono cinque build di test. Quest’ultime sono state rilasciate da Samsung per il suo ultimo smartwatch. L’ultima versione software di questo dispositivo è la R861XXU0AXE5/R8610XM0AXE5.

Al momento non è chiaro se il nuovo Samsung Galaxy Watch FE riprenderà completamente la scheda tecnica del precedente Watch4 o se ci saranno alcuni cambiamenti. Quest’ultimi potrebbero riguardare il processore, o anche la batteria. Ciò che è sicuro è che in ogni caso le differenze tra i due dispositivi indossabili di Samsung saranno effettivamente minime.

Anche per quanto riguarda il costo, le informazioni sono piuttosto scarse. Considerando quanto detto è ipotizzabile che possa essere simile allo street prive dell’ultimo Watch 4 che si aggira sotto ai 100 euro. Secondo indizi recenti sembrerebbe che il nuovo modello potrebbe arrivare entro la prossima estate. Il suo lancio potrebbe arrivare insieme alla presentazione dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold6 e ZFlip6 di ultima generazione. Per il momento non possiamo fare altro che aspettare e sperare nel rilascio di nuove informazioni ufficiali.