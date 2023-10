TIM, le grandi tariffe per il mese di ottobre

Una promozione da non lasciarsi sfuggire nel panorama delle offerte di TIM è la Gold Pro. I clienti che scelgono questa tariffa riceveranno un ticket con chiamate no limits verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti verso tutti e 70 Giga per navigare in internet, anche con la tecnologia del 5G. Il costo mensile per il rinnovo della promozione è di 7,99 euro.

In aggiunta alla Gold Pro, un’occasione altrettanto speciale è quella dell’offerta Steel Pro. I clienti che sottoscrivono questa ricaricabile pagheranno una quota mensile di 6,99 euro per ricevere chiamate no limits verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 60 Giga per navigare in internet, sempre con la tecnologia del 5G.