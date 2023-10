Una cosa che in molti avranno dimenticato che non esiste soltanto Amazon o le offerte Prime. Sono tantissimi gli store ogni giorno propongono delle promozioni pazzesche su differenti prodotti grazie a volantini settimanali aggiornati. Questo mese, infatti, potrete approfittare delle nuove offerte super convenienti di Unieuro per l’acquisto di prodotti elettronici ed elettrodomestici.

In particolare, se intendete effettuare una spesa per una nuova tv, solo per pochi giorni grazie ad Unieuro, avrete in sconto dispositivi di ultima generazione. Non si tratta di ribassi qualsiasi, ma di prodotti ad un prezzo così allettante che non potrete resistere.

Perché acquistare una nuova TV da Unieuro

Fra non molto arriverà l’ufficiale Switch Off che mettere fine ai vecchi digitali terrestri che verranno sostituiti con il nuovo DVB-T2. Chi non avrà a casa una televisione che sia compatibile con il nuovo sistema, dovrà acquistare un nuovo decoder o approfittare per cambiare tv. Dato che, non sono pochi gli italiani a possedere delle televisioni vecchie, sarebbe meglio investire sull’acquisto di un nuovo dispositivo.

Nel volantino di ottobre di Unieuro troverete sconti che vanno fino al 60% su modelli costosi e sofisticati. Avrete finalmente la possibilità di immergervi in video dalla qualità e dalla definizione elevata. Inoltre, scegliendo una smart TV avrete l’accesso immediato alle piattaforme di streaming che preferite. Solo per farvi un esempio, grazie all’offerta, potreste decidere di comperare una TV Neo QLED a 4K di 55 pollici al costo incredibile di 799€, con uno sconto di ben 1.200€ (il prezzo di listino infatti è 1.999€). Se però il vostro budget dovesse essere inferiore, potete stare tranquilli: ci sono moltissimi altri dispositivi a prezzi inferiori. Per conoscere tutti i dettagli e tutti i prodotti in sconto vi consigliamo di effettuare una visitina nel sito ufficiale. In alternativa, se ne aveste la possibilità, potreste anche andare nello store più vicino e guardare le TV e le prestazioni dal vivo.