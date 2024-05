Presto Google Search potrebbe migliorare completamente l’esperienza utente dei suoi fruitori grazie all’introduzione dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo dell’azienda di Mountain View è quello di rendere il proprio motore di ricerca più ricco e semplice allo stesso tempo. L’annuncio riguardo l’arrivo di nuove funzioni supportate dall’AI è arrivato durante l’ultimo Google I/O del 2024. Secondo quanto riportato con la nuova funzione gli utenti potranno ricevere risposte molto più complete ai propri quesiti. Inoltre, permetterà anche di migliorare la ricerca di idee e la pianificazione di eventi.

Google Search arricchito con una funzione AI

Al centro di queste novità c’è Panoramica AI. Si tratta di una funzione che mostra, in cima ai risultati di ricerca, risposte complete generate dall’intelligenza artificiale. Suddetta funzionalità era già stata presentata lo scorso anno ed ora sarà accessibile a diversi milioni di utenti degli Stati Uniti. Google promette il rilascio in tutti gli altri Paesi entro la fine dell’anno.

Nel dettaglio, per alcune ricerche effettuate, come quelle relative a film, ricette, libri ed altro, verrà mostrata una nuova pagina che mostrerà tutti i risultati organizzati dall’AI. Infatti, la funzione offrirà anche un layout semplice per la navigazione.

E non è tutto. Gli utenti, iscrivendosi a Search Labs, potranno accedere a funzionalità ancora più avanzate sembra basate sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo di Google è quello di diventare un vero e proprio assistente per la pianificazione delle esperienze degli utenti, come ad esempio le vacanze. E non solo. Con Search Labs sarà possibile creare anche dei piani alimentari personalizzati sulla base delle proprie esigenze.

Infine, sembra che Google stia lavorando ad una funzionalità che fornirà la possibilità di utilizzare un video come query di ricerca, in sostituzione al testo o alle immagini. Suddetta funzione è ancora in fase di sviluppo ma se arriverà davvero sui dispositivi dotati del motore di ricerca del colosso di Mount View potrebbe introdurre novità interessanti per la ricerca online.