Realme 12 è uno smartphone di fascia medio-bassa di recentissima commercializzazione, un prodotto che punta a soddisfare perfettamente le richieste dei consumatori, mettendo sul piatto specifiche tecniche di livello, come ad esempio un display a 120Hz, seguite da un prezzo tutt’altro che elevato.

Come vi dicevamo, il display è da 6,72 pollici di diagonale, un IPS LCD con refresh rate che può raggiungere anche 120Hz, che gode di 392ppi (una densità di pixel molto elevata per la fascia di prezzo di posizionamento), ed oltretutto 16 milioni di colori. Il processore è il MediaTek Dimensity 6100 Plus, che viene affiancato dalla GPU Mali-G57 MC2, con una configurazione che prevede 128GB di memoria interna e 6GB di RAM complessivi (estendibili poi virtualmente).

Realme 12: un prezzo inedito ed esclusivo su Amazon

Il prezzo di Realme 12 non poteva essere più interessante, proprio in questi giorni è stato presentato al pubblico, ed è già disponibile su Amazon ad una cifra complessivamente allettante, essendo stato messo in commercio a 279,55 euro. La variante a disposizione prevede anche la solita garanzia di 2 anni, valida dalla data di ricezione dell’ordine, a cui si aggiunge anche l’essere no brand (gli aggiornamenti vengono quindi rilasciati dal produttore). Per l’acquisto, dovete collegarvi qui.

Proseguendo a snocciolare le specifiche tecniche dello smartphone, incrociamo sicuramente il comparto fotografico, perfettamente rappresentato da due sensori nella parte posteriore, con il principale che raggiunge addirittura 108 megapixel, un quantitativo incredibilmente elevato per la fascia di prezzo di posizionamento, seguito poi da un bianco/nero da 2 megapixel (molto inutile in termini pratici). Per quanto riguarda i vlog ed i selfie, nella parte anteriore è stato integrato un sensore da 8 megapixel, con apertura F2, con registrazione comunque al massimo in FullHD a 30fps (peccato per l’assenza del 4K).