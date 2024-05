Se gli utenti DAZN hanno ricevuto una brutta notizia con l’annunciato relativo all’arrivo di nuovi rincari per i suoi abbonamenti, Netflix ha annunciato un’informazione davvero interessante per tutti i suoi utenti. Secondo quanto è stato riportato sembra che la piattaforma di streaming si sia assicurata i diritti di alcuni eventi sportivi in diretta. La diffusione di quest’ultimi è prevista anche in Italia.

Netflix trasmette live alcuni eventi sportivi

Nello specifico, la piattaforma streaming trasmetterà in diretta globale due partite di NFL. La data della trasmissione è il 25 dicembre 2024 ed è stata resa possibile fa un contratto siglato tra Netflix e la lega di football più importante al mondo. L’accordo ha validità dal 2025 e il 2026 e riguarda le medesime partite dello stesso giorno.

Bela Bajaria, Chief Content Officer di Netflix, ha dichiarato che lo scorso anno l’azienda ha deciso di scommettere sugli eventi live. Inoltre, ha aggiunto che trasmettere la NFL è un’opportunità unica considerando la portata a livello mondiale.

Dall’altra parte Hans Schroeder, vicepresidente esecutivo di Media Distribution della NFL, ha dichiarato che l’azienda è estremamente contenta di essere la prima lega sportiva professionistica a collaborare con Netflix. Lo scopo è ovviamente quello di portare le partite dal vivo ai fan di tutto il mondo grazie al supporto della piattaforma di streaming. Aver scelto il giorno di Natale per questo lancio è, secondo Schroeder, una combinazione perfetta per ampliare la crescita di questo evento.

Netflix continua ad impegnarsi per offrire ai suoi utenti un’esperienza che sia ricca ed unica. Nonostante le polemiche scaturite dalla decisione della piattaforma di eliminare i profili condivisi, i dati ora evidenziano come Netflix sia comunque uno dei sistemi streaming più scelti ed utilizzati al mondo. Con l’arrivo di questi eventi live la piattaforma si arricchisce con contenuti in diretta che potrebbero portare ad un aumento degli abbonati. Nel frattempo, ricordiamo che il catalogo Netflix si arricchisce ogni mese di nuovi imperdibili show.