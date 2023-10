L’abolizione del Canone Rai è un qualcosa che fa discutere il web da ormai tantissimi anni, si tratta di una tassa discussa che da tempo lascia l’amaro in bocca a tutti coloro che hanno sempre sperato di non dover più pagare l’imposta, ritenuta spesso superflua e quasi incostituzionale.

Nell’ultimo periodo molti sono venuti a conoscenza di una piccola scappatoia che permetterebbe di raggiungere il risultato tanto atteso, ovvero la possibilità di richiedere la totale esenzione dal pagamento del canone Rai, in modo completamente legale e senza ragionamenti non troppo chiari. Alla base di questa possibilità troviamo solo una condizione fondamentale: il non possesso di un televisore.

Canone Rai, l’abolizione è ufficiale

Nel momento in cui vi doveste trovare in tale condizione, ovvero se all’interno della vostra abitazione non fosse a tutti gli effetti presenti un televisore, potrete tranquillamente richiedere all’Agenzia delle Entrate la completa esenzione dal pagamento della tassa. Per farlo basta presentare una autodichiarazione in cui si conferma legalmente quanto appena indicato, e si richiede di venire estromessi dalla rateizzazione dei 90 euro annui che vengono imposto direttamente all’interno delle bollette dell’energia elettrica.

E’ importante ricordare che il tutto deve necessariamente essere completato entro il 31 gennaio dello stesso anno, in caso contrario i primi 6 mesi della tassa saranno obbligatoriamente da versare, poiché non sono previsti rimborsi di alcun tipo da parte dell’Agenzia delle Entrate, ciò che è già stato pagato resterà allo Stato.