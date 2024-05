Il mondo della telefonia mobile è costellato di tantissimi utenti con esigenze diverse alle quali i vari operatori telefonici cercano di far fronte mettendo a disposizione tantissime offerte pensate per accontentare tutti quanti con costi competitivi e caratteristiche interessanti, in modo tale da conquistare la fetta di utenti più grande per poter avere introiti maggiori.

All’interno di questo contesto spesso ci si dimentica però degli utenti che magari necessitano per motivi variegati di mettersi in contatto con persone all’estero fuori dai confini dunque della nostra nazione, ecco dunque che Windtre A pensato bene di offrire una soluzione anche a coloro che necessitano di avere un collegamento stabile con famigliari o amici che si trovano all’estero, con una promozione ad hoc ad un prezzo decisamente interessante, vediamo i dettagli.

Promo con minuti internazionali

Windtre ha deciso di bandire un’offerta al prezzo di 8,99 € mensili che garantisce all’utente 100 GB di traffico al mese con 300 minuti di chiamate internazionali in 53 paesi senza nessun tipo di costo aggiuntivo, una novità senza precedenti che non si era mai vista prima nel mondo della telefonia una velocità assoluta per usufruire di tutti i servizi Internet desiderati e i minuti ovviamente non hanno nessun tipo di costo aggiuntivo consentendo di telefonare anche all’estero senza nessun tipo di problema.

Come se non bastasse la seguente promozione non ha costo di attivazione e nessun costo di spedizione della Sim, di conseguenza se siete interessati vi basterà semplicemente attivarla e in pochi minuti il gioco sarà fatto pagando al netto solo il primo mese di promozione.

Si tratta dunque di un passo in avanti verso l’integrazione di servizi internazionali in grado di unificare la telefonia, migliorando anche l’inclusione dei servizi per l’estero spesso tralasciati e privi di un campo fertile al quale gli utenti possono fare riferimento in caso di necessità immediate.