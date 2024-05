Patente e carta d'identità sullo smartphone con IT Wallet, ecco da quando

L’Italia è uno degli unici paesi in cui si utilizza stabilmente il supporto dei documenti cartacei. Svariate nazioni infatti hanno introdotto nuove possibilità, con gli utenti che possono evitare di portare nel portafogli tante carte inutili e ingombranti. Anche in Italia si sta pensando ad una soluzione del genere, con l’integrazione dei propri documenti sullo smartphone all’interno di un’app specifica.

Da gennaio 2025 infatti dovrebbe arrivare questa nuova soluzione almeno stando a quanto dichiarato ultimamente. I vertici, rappresentati dal senatore e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica, Alessio Butti, hanno confermato che dall’inizio del prossimo anno arriverà l’It Wallet. Si tratta del primo portafoglio digitale che vale realmente secondo la legge il quale si occuperà di raccogliere tutti i documenti essenziali di ogni cittadino.

Arriva l’It Wallet, il portafogli digitale per i documenti in Italia

Ovviamente sono compresi carta d’identità e patente in primis, ma c’è ancora bisogno di alcune formalità burocratiche. Questa soluzione però consentirà finalmente di gestire le identità digitali e diverse credenziali con un unico strumento.

Per avere a disposizione l’It Wallet sarà necessario scaricare l’ultima versione dell’applicazione IO sullo smartphone attivando poi questa nuova area con la propria carta d’identità elettronica o con lo SPID.

C’è però un piccolo problema riguardante la patente: siccome il formato europeo arriverà a partire dal 2026, quella standard in uso al momento sarà utilizzabile solo in Italia. Nelle nazioni straniere quindi non si potrà esibire il documento in formato digitale, mentre per quanto riguarda la carta d’identità, nessun problema.