Il nuovo modo per generare IMMAGINI per uso commerciale

Il mondo dell’intelligenza artificiale sta cambiando in maniera esponenziale soprattutto negli ultimi tempi. Gli utenti hanno avuto modo di capire come funziona questa nuova risorsa, la quale in alcuni casi può essere anche eccessiva. Proprio a tal proposito gli enti si sono preposti di regolare il tutto, rendendo l’intelligenza artificiale in grado di operare solo quando serve. Ora che con questa risorsa si possono generare anche immagini molto convincenti, tutto potrebbe cambiare ulteriormente.

Esattamente qualche giorno fa si parlava insistentemente sul web della possibilità di Bing Chat di generare delle immagini più realistiche partendo dai comandi testuali. Molti utenti sono incuriositi da tale situazione e cercano di capire ancora come fare per generare delle immagini sfruttando l’IA per uso commerciale. Tutti gli utenti che vogliono avere ciò, possono rifarsi ad una soluzione in particolare.

Getty Images consente di generare immagini con IA per uso commerciale

Gli utenti che stavano cercando un modo per generare delle immagini con l’intelligenza artificiale per un utilizzo commerciale, possono rivolgersi adesso a Getty Images. La piattaforma ha cominciato a collaborare con NVIDIA per il lancio di un sistema che sia utile a generare delle immagini a proprio piacimento sfruttando la libreria proprio con la licenza di Getty.

Si chiama Generative AI by Getty Images e viene addestrata con una libreria di immagini molto vasta che fanno riferimento proprio alla celebre piattaforma. Sono inclusi anche dei contenuti premium, con gli utenti che riceveranno la licenza piena e anche i copyright per l’utilizzo. Ottima soluzione no?