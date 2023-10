Anche l’operatore telefonico italiano WindTre vanta al momento un catalogo di offerte mobile davvero interessanti. Ci sono offerte un po’ per tutti i gusti, riservate a diverse tipologie di utenti e non. La più conveniente ha un prezzo per il rinnovo mensile di appena 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

WindTre, ecco le migliori offerte di rete mobile da attivare in questi giorni

In questi ultimi giorni sono disponibili all’attivazione direttamente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico WindTre tantissime offerte super interessanti. Come già detto in apertura, l’offerta dal prezzo più basso e conveniente ha un costo di appena 6,99 euro al mese. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata WindTre Super 5G Under 14 Special Edition.

Nel bundle mensile di questa offerta, sono inclusi ben 100 GB di traffico dati con 5G Priority Access e non solo. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e l’App WINDTRE Family Protect inclusa. C’è poi disponibile sul sito dell’operatore un’offerta simile ma rivolta ad un’altra tipologia di offerte.

Si tratta dell’offerta mobile WindTre Super 5G. Questa volta, l’offerta è rivolta agli utenti under 30 e over 70. Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione sempre 100 GB in 5G, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS da inviare verso tutti. IP prezzo è leggermente più alto rispetto all’offerta precedente. Si tratta infatti di un costo di 9,99 euro al mese. Per questa offerta, gli utenti potranno inoltre scegliere di adottare il metodo di pagamento Easy Pay.