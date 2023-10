Nuove truffe stanno facendo capolino in Italia e nel mondo, pronte a prosciugare letteralmente i conti correnti di ignari correntisti che in men che non si dica si ritroverebbero senza nemmeno un centesimo, anche senza accorgersi a tutti gli effetti come ciò sia stato fisicamente possibile.

In un periodo storico così buio per ognuno di noi, almeno da questo punto di vista, vogliamo spiegarvi nuovamente come fare per evitare una truffa molto comune legata al fenomeno denominato phishing. L’utente di per sé riceve sul proprio indirizzo di posta elettronica o numero di telefono, un messaggio con mittente ipoteticamente la banca di riferimento; al suo interno si legge un testo molto preoccupante, con il quale si cerca di invitare lo stesso alla pressione di un link, con la promessa comunque di poter risolvere una spiacevole situazione in pochi minuti.

I codici sconto Amazon sono completamente gratis solo sul canale Telegram di TecnoAndroid, andate subito ad iscrivervi premendo qui.

Conti correnti prosciugati, la truffa pericolosa

Seguendo quanto indicato, l’utente si troverebbe collegato ad un sito praticamente identico all’originale, quasi in ogni sua parte, ma che presenta una differenza sostanziale: il server su cui è salvato è gestito dal malfattore, il quale così potrebbe accedere senza problemi alle chiavi di accesso (quindi username e password), che il consumatore andrebbe a digitare con il tentativo di collegamento.

L’unica cosa da fare, in situazioni di questo tipo, è cancellare subito il messaggio e non dargli alcun seguito. I rischi si corrono solo inserendo i dati sensibili, se malauguratamente vi doveste collegare al link, non rischiereste comunque nulla.