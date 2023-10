Anche in questa stagione autunnale la Postepay si conferma la carta di credito ricaricabile favorita dal pubblico in Italia. Migliaia di cittadini hanno attivato, anche nelle scorse settimane, lo strumento di Poste Italiane per avere massima comodità sia per i pagamenti effettuati sul territorio sia per gli acquisti effettuati presso i diversi marketplace online.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

Poste Italiane, anche per cavalcare l’onda del successo di Postepay, vuole ampliare sempre di più la sua platea e, a tal proposito, ha da poco ufficializzato una nuova versione della carta, una versione completamente digitale ed a costo zero.

Il nuovo prototipo della carta ricaricabile prende il nome di Postepay Digital. La particolarità di tale prodotto è la sua forma completamente dematerializzata rispetto alla tessera nella sua versione tradizionale. La carta sarà utilizzabile esclusivamente attraverso le app Wallet su Android e su iPhone.

La Postepay Digital, al netto della sua forma dematerializzata, prevede le stesse funzionalità della carta tradizionale con la possibilità per gli utenti di effettuare pagamenti P2P ad amici o a contatti della propria rubrica, la possibilità di ricevere e inviare ricaricare o anche la possibilità di effettuare acquisti sia nei negozi fisici che nei diversi punti vendita online.

Non ci sarà invece il codice IBAN, per inviare e ricevere bonifici. L’IBAN è infatti presente solo con la versione Evolution della Postepay, con una spesa di gestione mensile pari a 1,25 euro. Per attivare la versione Digital di Postepay sarà sempre necessario rivolgersi presso uno dei diversi centri di Poste sul territorio italiano.