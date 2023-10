Sarete sicuramente a conoscenza del fatto che gli hacker dove escono a trovare metodi sempre più sofisticati e diversi per ingannare le proprie vittime. Una delle truffe più comuni al momento è quella dei messaggi in cui il malfattore finge di essere un operatore della Banca Intesa Sanpaolo. Purtroppo, però anche una truffa proveniente da Paesi esteri sta raggiungendo l’Italia e in questo caso lo strumento di attuazione è Whatsapp.

La diffusione dell’applicazione di messaggistica istantanea ha una doppia faccia: se da un lato ha rivoluzionato il nostro modo di comunicare, dall’altro la sua popolarità l’ha resa anche un’arma sfruttata dai malviventi. La truffa recente si basa su un meccanismo in cui i truffatori fingono di effettuare chiamate da altri Paesi verso i numeri telefonici delle vittime. Vediamo esattamente cosa si tratta e fare per proteggerci.

Come si svolge la truffa su Whatsapp

Alcuni utenti italiani stanno ricevendo delle chiamate Whatsapp. A volte i truffatori effettuano dei semplici squilli, usando prefissi stranieri come il +41 (Svizzera), il +234 (Nigeria), il +967 (Yemen) e altri. L’obiettivo, anche se il metodo usato è un altro, è sempre lo stesso: rubare i dati sensibili dagli smartphone. L’inganno scatta nel momento in cui si risponde o anche quando si richiama tale numero.

Il consiglio degli esperti è prima di tutto non richiamare o rispondere a numeri che ci sembrano strani. Come seconda cosa, nel caso in cui ci imbattessimo in un tentativo di truffa, il suggerimento è quello di salvare il numero e aggiungerlo alla rubrica, segnalandolo poi direttamente su Whatsapp. Con questa metodologia non si riceveranno più chiamate dal numero sospetto e in contemporanea avviseremmo la piattaforma dell’accaduto. Inoltre, inviando dei feedback, eviteremmo che qualche ignaro utente caschi nel tranello. Nel caso in cui le chiamate divenissero insistenti e provenissero da più numeri, ci si può recare nelle impostazioni dell’app e bloccare le telefonate dagli sconosciuti.