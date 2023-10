Vodafone, come ottenere il nuovo Google Pixel 8 con sconti esclusivi

A partire dal 12 Ottobre 2023, Vodafone ha introdotto nei suoi negozi fisici la vendita dei nuovi modelli di smartphone Google Pixel, inclusi Pixel 8, Pixel 8 Pro e il modello precedente Pixel 7a. Questi dispositivi erano già stati presentati il 4 Ottobre e resi disponibili per la prevendita. Ora, è l’unico operatore in Italia a offrire la gamma completa di prodotti Google Pixel.

Vodafone: tutto sui nuovi modelli in arrivo

Per i clienti fedeli dell’operatore che utilizzano l’app My Vodafone, era già possibile effettuare il preordine del Pixel 8 Pro, incluso in un pacchetto con i Pixel Buds Pro. Ora, questi dispositivi sono disponibili per l’acquisto diretto sia per i nuovi clienti che per quelli esistenti.

I nuovi modelli Pixel 8 e Pixel 8 Pro sono offerti con due diverse capacità di memoria interna: 128GB e 256GB. Sono disponibili in diverse colorazioni: grigio verde, nero ossidiana e rosa per il Pixel 8; azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana per il Pixel 8 Pro. Il Pixel 7a è disponibile in una singola versione da 128GB e in tre colori: blue, carbon e cotton.

Per quanto riguarda i prezzi, Vodafone offre diverse opzioni. L’acquisto può essere effettuato in un’unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione. I prezzi per l’acquisto diretto variano da 599,99 euro per il Pixel 7a a 1159,99 euro per il Pixel 8 Pro con 256GB di memoria.

Vodafone offre anche la possibilità di acquistare i dispositivi attraverso il programma di trade-in Smart Change, che permette di ottenere sconti sulle rate restituendo un vecchio smartphone. Inoltre, per i clienti che optano per un piano di rateizzazione, è prevista l’attivazione del programma Vodafone Club 6 mesi TNP a un prezzo scontato.

Le opzioni di rateizzazione variano in base al piano tariffario scelto e al modello di smartphone. Generalmente, sono previste 24 rate mensili, un eventuale anticipo e un corrispettivo di recesso anticipato. Ad esempio, il Pixel 8 128GB può essere acquistato con un anticipo di 69,99 euro e 24 rate mensili che variano da 25,99 a 27,99 euro, a seconda del piano tariffario.

Oltre alla rateizzazione standard, Vodafone offre anche il finanziamento Compass con la modalità Flexy Pay. Questa opzione è valida per tutti i clienti e permette pagamenti tramite vari metodi, inclusi carta di credito e conto corrente. Le rate possono essere suddivise in 12, 20, 30 o 36 mesi, con prezzi che variano in base al modello e al piano tariffario scelto.