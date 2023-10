WhatsApp ha messo da sempre la sicurezza al centro del suo operato. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea, oramai con costanza, assicurano al pubblico aggiornanti volti a rendere le conversazioni sempre più impermeabili agli occhi esterni. In queste settimane particolarmente ricche di novità e di upgrade, un’ulteriore aggiornamento riguarda proprio il campo della sicurezza.

WhatsApp, la password arriva anche sulla versione desktop

In base a quanto riportato dal portale WABetaInfo a breve la piattaforma di messaggistica istantanea introdurrà un nuovo aggiornamento per tutelare la privacy delle conversazioni. Questo aggiornamento sarà però disponibile per la versione desktop della chat, WhatsApp Web.

In linea con quanto già previsto per la versione mobile, anche sulla versione desktop gli utenti d WhatsApp avranno la possibilità di inserire una password secondaria per accedere alle conversazioni.

L’aggiornamento del sistema va ad introdurre, in primo luogo, una funzione di blocco schermo, che si attiverà ogni qual volta il dispositivo fisso andrà in una fase di standby o di risparmio energetico. Successivamente, su base facoltativa, gli utenti avranno anche la possibilità di inserire una password secondaria, per favorire la protezione delle chat da eventuali sconosciuti in possesso del dispositivo fisso. Questa funzione dovrà però essere attivata attraverso il menù Impostazioni di WhatsApp Web.

Non ci sono ancora certezze per quanto concerne i tempi di questo aggiornamento, ma ad ogni modo l’attesa non dovrebbe essere superiore a poche settimane. Ovviamente, attraverso tale aggiornamento l’obiettivo primario da parte degli sviluppatori è quello di garantire al pubblico sempre più protezione e riservatezza.