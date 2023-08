Il consenso degli utenti nei confronti di WhatsApp è a livelli forse mai raggiunti. Nel corso di queste settimane la piattaforma di messaggistica ha incontrato il favore del pubblico e degli addetti ai lavori con una serie di novità e di aggiornamenti mai visti prima. Queste novità si arricchiscono ora con un ulteriore upgrade, a lungo atteso.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

In seguito all’aggiornamento che ha consentito agli utenti la possibilità di effettuare l’accesso a WhatsApp su più dispositivi ed in seguito alla novità che garantisce al pubblico la possibilità di modificare messaggi già invitati, gli utenti della chat hanno ricevuto anche un interessante upgrade relativo all’invio delle foto.

Dopo una lunga ed incessante richiesta da parte degli iscritti, infatti, finalmente ora gli utenti di WhatsApp sono in grado di inviare ad amici e contatti delle rubrica le foto in alta definizione.

Le versioni aggiornate della chat hanno incorporato una funzione che consente l’invio delle immagini nelle dimensioni reali con cui sono archiviate sullo smartphone. Difatti, in questo modo gli utenti possono inviare direttamente le loro foto in HD senza che WhatsApp, per mezzo di un algoritmo automatico, vada a modificare di default la qualità del file multimediale nel momento dell’invio.

Per inviare le foto nella loro dimensione reale basta modificare il settaggio di WhatsApp nel menù impostazione Impostazioni alla voce Spazio e dati. L’upgrade che garantisce l’invio di foto in HD per gli utenti è disponibile sia su smartphone Android che su iPhone di ultima generazione.