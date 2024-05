MediaWorld non finisce mai di stupire, ed anche il suo ultimo volantino vuole essere assolutamente un’ode verso tutti coloro che le hanno dato fiducia nel corso degli anni, offrendo in cambio una campagna promozionale molto speciale, dai prezzi fortemente ribassati rispetto ai listini originari.

Tutti coloro che vogliono oggi approfittare degli sconti di MediaWorld, devono ad ogni modo ricordare che gli acquisti possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici sparsi per il territorio, senza alcun problema o difficoltà. In parallelo gli stessi ordini sono facilmente completabili anche online sul sito ufficiale, mezzo ideale per avere la certezza di ricevere gratuitamente la merce a domicilio, nella maggior parte delle occasioni.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale dedicato ad Amazon, sul quale potete trovare i codici sconto Amazon ed anche le offerte al 90% quasi gratis.

MediaWorld: occasioni e prezzi mai visti prima d’ora

Sono davvero tantissimi gli sconti a disposizione degli utenti, anche solamente parlando della telefonia mobile, infatti è possibile pensare di acquistare un Samsung Galaxy S24, con un prezzo finale di soli 989 euro, per poi salire verso l’alto, Galaxy S24+ ed il suo prezzo di 1189 euro, ma anche il bellissimo foldable di Honor, quale è il Magic V2, che oggi ha un costo di 1499 euro.

Le alternative più economiche passano comunque tra le mani si Samsung, con il suo Galaxy S23 FE, che viene a costare solamente 649 euro, oppure un Galaxy A55, proposto a 449 euro, il Galaxy A35 a 429 euro, il Galaxy A25 a 299 euro, per finire con Galaxy A15, ed il suo valore finale di 169 euro.

Volgendo la propria attenzione verso altri brand, ecco arrivare Honor Magic6 Lite, che viene proposto a 299 euro, Honor 8XBoost a 269 euro, Hono X6a a 109 euro, con anche Redmi Note 13 a 229 euro, Redmi 13C a 149 euro o Xiaomi Redmi 2A, il cui prezzo è oggi di 79 euro. Poco sotto trovate le pagine del volantino, mentre a questo link il sito ufficiale.