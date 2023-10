Il canone Rai è diventato gratis per una buonissima porzione di consumatori sull’intero territorio nazionale, una bellissima notizia che fa felici proprio coloro che sono effettivamente coinvolti, lasciando però l’amaro in bocca a tutti gli altri, che si ritrovano in una condizione non ideale.

La differenza risiede proprio nel rispetto di un pre-requisito che sta alla base del pagamento della tassa, ovvero il possesso del televisore. Dovete ricordare che il canone Rai è a tutti gli effetti una tassa di possesso, che gli utenti si ritrovano costretti a pagare se all’interno della propri abitazione hanno e fruiscono di un prodotto di questo tipo. Nel momento in cui tale condizione non dovesse essere presente, si ha tranquillamente la possibilità di richiedere l’esenzione.

Accorrete sul nostro canale Telegram ufficiale, dove vi aspettano gratis i codici sconto Amazon con una buona dose di offerte speciali.

Canone Rai gratis, la bellissima notizia per tutti

Gli utenti devono presentare una autodichiarazione direttamente all’Agenzia delle Entrate, all’interno della quale comunicano a tutti gli effetti di non disporre di un televisore nella propria abitazione. Fatto questo si avvieranno le pratiche di esenzione dal pagamento del canone Rai, solo un aspetto temporale è da tenere bene a mente: la domanda deve necessariamente essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio, in quanto altrimenti i primi 6 mesi della tassa verrebbero addebitati, e non sono previsti rimborsi di alcun tipo. Il tutto è valido per qualsiasi consumatore sul territorio nazionale, a prescindere dalla regione di appartenenza, poiché il canone Rai è una tassa nazionale, non regionale.