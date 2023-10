Bollo Auto, potete NON PAGARLO in modo legale, ecco il TRUCCO

Un investimento importante su base iniziale per non pagare il bollo auto per un determinato numero di anni.

Il bollo auto è la seconda tassa nazionale più odiata dagli italiani, ancora peggio del canone Rai, proprio perché definita quasi incostituzionale dall’Unione Europea. A conti fatti è molto evasa dal pubblico, il quale si sente “protetto” per vari motivi: se fermati dalla Polizia non si è passibili di sanzioni, ed oltretutto l’eventuale mora per il pagamento ritardato è davvero bassissima.

A prescindere da tutto quanto il popolo possa credere, come ogni tassa che si rispetti, anche la suddetta deve essere pagata, è prevista su base annuale con addebito diretto sul conto corrente (solo se effettuata richiesta alla Regione), in caso contrario spetta al consumatore attivarsi per versarla una volta all’anno con valore direttamente proporzionale alla potenza della vettura di cui si è proprietari.

Non dimenticatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, sul quale troverete disponibili tanti codici sconto in esclusiva gratis e le nuove offerte speciali.

Bollo auto, tutti possono non pagarlo

Ad oggi non esiste un trucco legale per non pagarlo, se non andando a tutti gli effetti a seguire quelle che sono le indicazioni del Governo, il quale sta cercando in tutti i modi di ridurre il quantitativo di vetture con motore termico (quindi diesel o benzina) su strada, da qui nasce la creazione di una serie di incentivi che possano invogliare il consumatore finale all’acquisto.

In primis il prezzo è generalmente ridotto, sopratutto se viene rottamata una vettura, ed allo stesso tempo è previsto un periodo di esenzione dal pagamento della tassa. La durata temporale varia in relazione alla regione in cui si immatricola la vettura, ma vi possiamo dire che raggiunge in media al massimo 5 anni, con le sole eccezioni di Piemonte e Lombardia, dove l’esenzione sarà a vita.