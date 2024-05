Xiaomi Redmi Note 13 è lo smartphone da battere, il prodotto perfetto da acquistare nel momento in cui si sia alla ricerca di un dispositivo che faccia del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, e riesca comunque a garantire al consumatore finale una serie di specifiche tecniche di ottimo livello.

Il modello attualmente in vendita a prezzo scontato parte con l’avere 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, ricordiamo che la RAM prevede la cosiddetta espansione virtuale di massimo 4GB, ovvero va ad utilizzare a sua volta la ROM, per mettere a disposizione un maggior quantitativo al consumatore finale; mentre la stessa ROM è espandibile tramite l’ausilio della microSD. Il display è un buon AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, che va a supportare un processore octa-core, capace comunque di garantire discrete prestazioni generali.

Xiaomi Redmi Note 13: un prezzo così basso non si era mai visto

Xiaomi Redmi Note 13 è assolutamente in grado di fornire un rapporto qualità/prezzo estremamente conveniente, proprio perché di base il suo valore consigliato sarebbe di 299 euro, ma allo stesso tempo tale cifra viene ridotta del 10% da Amazon, così si arrivano a spendere solamente 269 euro per il suo acquisto. La variante in commercio è sempre no brand, e prevede anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i difetti di fabbrica. Acquistatelo direttamente qui.

Ciò che attira maggiormente l’attenzione del consumatore finale è sicuramente il comparto fotografico, infatti nella parte posteriore sono stati integrati tre sensori differenti, con il principale capace di raggiungere addirittura 108 megapixel, un quantitativo incredibilmente elevato, in rapporto alla fascia di prezzo di appartenenza del prodotto stesso. Se interessati all’acquisto, ricordiamo essere disponibili svariate colorazioni tra cui poter scegliere.