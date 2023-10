WindTre, grazie alla settimana WinDay hai diritto ad un buono Amazon

In aggiunta alle consuete promozioni settimanali, il servizio di fidelizzazione WinDay di WindTre sta per lanciare un’offerta speciale: un voucher Amazon per una cerchia ristretta di utenti.

WindTre: la prima offerta

WinDay è l’iniziativa di lealtà di WindTre che offre una varietà di vantaggi quotidiani. Per accedere a questi benefici, gli utenti devono scaricare l’applicazione WINDTRE e completare una registrazione senza costi. Un omaggio di accoglienza è previsto per chi si iscrive per la prima volta a WinDay. Questo mese, il regalo consiste in una My Cooking Box, con una scelta tra tre diverse ricette. L’utente dovrà coprire solo i costi di spedizione, che possono essere annullati aggiungendo una box a pagamento.

Un’importante aggiunta è l’imminente voucher Amazon di 10 euro, utilizzabile per acquisti minimi di 30 euro, riservato a una selezione di clienti. Inoltre, un’offerta speciale chiamata Drive2Store è disponibile fino al 22 ottobre 2023. Questa permette l’acquisto dello smartphone Honor 70 Lite 5G con un anticipo di 99,99 euro e nessuna rata mensile, a condizione che l’offerta rimanga attiva per due anni.

Promozioni giornaliere

Ogni lunedì, i membri di WinDay possono usufruire di uno sconto di 10 euro su acquisti di almeno 50 euro presso i negozi Tigotà o sul loro sito web. Altre iniziative includono giochi e concorsi che variano durante la settimana, offrendo premi come scooter elettrici, sconti su prodotti sportivi e persino premi in denaro. Servizi aggiuntivi Oltre alle offerte standard, WinDay offre anche servizi sempre disponibili come WeCashback e WINGAMES. Inoltre, esiste una versione a pagamento di WinDay, chiamata WinDay+, che offre vantaggi extra come sconti mensili e un film su Rakuten TV.

Insomma, WinDay continua a espandere la sua gamma di offerte, fornendo una varietà di vantaggi e promozioni ai suoi membri, da sconti su acquisti a premi esclusivi.