Il fondatore di OpenAI, l’azienda che ha ideato l’assistente AI ChatGPT, definisce il Bitcoin come il prossimo passo verso il progresso tecnologico. Sam Altman ripone così tanta fiducia nelle criptovalute che qualche mese fa ne ha lanciata una tutta sua.

Altman ha commentato l’ascesa del bitcoin in occasione del podcast The Joe Rogan Experience. “La guerra alle criptovalute mi rende piuttosto triste per il nostro Paese”, dichiara. “Penso che l’idea che abbiamo una valuta globale fuori dal controllo di qualsiasi governo sia un passo quasi prevedibile, importante.” Nel frattempo, il prezzo del bitcoin è diminuito drasticamente nel 2021 e nel 2022. In gran parte a causa del crollo dello scambio di criptovalute FTX. Da allora la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato azioni legali contro Binance e Coinbase, parte di una presa di posizione contro il settore.

Il creatore di ChatGPT ribadisce la fiducia che pone nelle criptovalute come il bitcoin

Una legge sulle criptovalute è stata presentata anche dalla senatrice Elizabeth Warren nel tentativo di affrontare “l’uso delle criptovalute nel riciclaggio di denaro, nel traffico di droga e nel finanziamento del terrorismo”. Il capo di OpenAI ha parlato brevemente del suo progetto, la criptovaluta che prende il nome di Worldcoin che ha fronteggiato diverse controversie dal suo lancio ufficiale a luglio. Il progetto prevede la raccolta dei dati biometrici delle persone attraverso una sfera. Quest’ultima è progettata per la scansione dell’iride in cambio di una quota di token WLD.

L’idea è quella di utilizzare i dati per verificare la “personalità unica” di ciascun individuo al fine di garantire che nessuno possa rivendicare più della quota assegnata di criptovaluta. L’approccio è stato definito “stravagante” e “rivoluzionario”. Le autorità di regolamentazione di diversi paesi, tra cui Francia e Germania, stanno indagando sulle operazioni di Worldcoin per vedere se violano le pratiche di sicurezza dei dati.

Worldcoin è consapevole delle preoccupazioni sulla privacy, sottolineando in un post di agosto che “tutto è facoltativo”. Nessuna informazione personale è legata alla scansione dell’iride. “La convalida di ciascuna persona avviene localmente sul dispositivo, senza la necessità di inviare, caricare o salvare immagini”, replica l’azienda. “Per impostazione predefinita, il dispositivo elimina tempestivamente le immagini dell’iride dopo la creazione del codice di riconoscimento.”