Una delle migliori aspirapolvere senza filo, tra quelle disponibili su Amazon, resta sicuramente la Tineco Pure One Air, un prodotto che ha un prezzo nella media, ma che allo stesso tempo riesce a garantire una potenza di aspirazione decisamente superiore al normale.

Aspirapolvere Tineco, ecco il prezzo più basso su Amazon

Tineco Pure One Air è una delle tante scope elettriche senza filo tra quelle disponibili sul mercato, è caratterizzata da una eccellente versatilità, dato il suo essere facilmente smontabile affiancato dalla presenza di un buon numero di accessori aggiuntivi, nonché comunque un peso tutt’altro che elevato, se considerate che oggi raggiunge 1,8kg. Il prodotto è estremamente silenzioso, infatti raggiunge al massimo 75dB di rumorosità, ha una autonomia che si aggira attorno ai 20 minuti in modalità auto, e per svuotare il serbatoio basta solamente una azione: premere un pulsante per aprirlo e liberarlo completamente.

L’aspirapolvere è disponibile su Amazon da ormai qualche mese, ma oggi lo si può acquistare ad un prezzo decisamente scontato, infatti basteranno 139 euro, godendo quindi di uno sconto ulteriore del 30% rispetto al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Acquistandolo si avrà diritto ovviamente alla garanzia di 24 mesi, che riesce a coprire tutti i difetti di fabbrica, attenzione però, non i danni causati dagli utenti stessi. Qui sotto potete trovare il box da premere per aggiungerlo al carrello.

