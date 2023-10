Se siete alla ricerca di un televisore non troppo dispendioso, ma che garantisca comunque grandi prestazioni e un’ottima resa delle immagini, abbiamo una buona notizia per voi.

Negli ultimi giorni, abbiamo osservato sulla piattaforma Amazon, il lancio di un’ offerta davvero imperdibile.

Si tratta del televisore Hisense 43 pollici 4K, che ha visto un considerevole ribasso del suo prezzo iniziale.

Ad oggi è disponibile infatti al costo di 289 euro, invece che 399 euro (valore precedente).

Televisore Hisense QLED 43″: Tutto ciò che occorre sapere

Il televisore Hisense 43″ QLED 4K è, a tutti gli effetti, un gioiello della tecnologia di ultimissima generazione, infatti il suo debutto nel mercato italiano è piuttosto recente.

Dal riconoscibile design slim, l’Hisense ha una cornice molto sottile che contribuisce a dargli un carattere elegante e raffinato, adatto a qualsiasi tipo di arredamento.

Ma vediamo ora le sue principali caratteristiche tecniche:

Con tecnologia Quantum Dot.

Lo schermo del televisore è basato su nanocristalli semiconduttori che garantiscono un’ottima resa dei colori e una buona fluidità delle immagini;

Sistema operativo Smart VIDAA U6 e controlli vocali Alexa Built-in;

WiFi integrato e telecomando con tasti ad accesso rapido, per accedere con un solo click a vari contenuti, quali: Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, RaiPlay e molti altri ancora;

Sintonizzatore Digitale Terrestre T2;

Porta HDMI 2.0 compatibile con Low Input Lag, Game Mode Plus, VRR per un'esperienza di qualità anche con i videogiochi;

Speaker da 14W e supporto Dolby Atmos.

