PosteMobile, le offerte telefoniche di ottobre rivolte agli Over 60

Nonostante PosteMobile non offra piani specificamente progettati per gli utenti anziani, il fornitore di servizi mobili presenta una gamma di tariffe economiche e flessibili. Le opzioni vanno da piani con chiamate a consumo a offerte con dati, minuti e SMS illimitati. Inoltre, il sistema di fatturazione è basato su un modello di crediti, che non possono essere utilizzati per servizi aggiuntivi come suonerie o sfondi.

PosteMobile: non perdere i piani tariffari in dettaglio a meno di 10 euro

Super 20: 4€ al mese, con chiamate e SMS a 18 centesimi e 20 GB di dati. Creami Extra WOW 50X2: 8€ al mese, con chiamate e SMS illimitati e 100 GB di dati. Creami Extra WOW 150: 8,99€ al mese, con chiamate e SMS illimitati e 150 GB di dati.

Se si esaurisce il traffico dati, è possibile acquistare 1 GB extra per 1,99€. In caso di credito insufficiente, si applicano tariffe extra.

Offerte internet fisso di PosteCasa

PosteCasa offre diverse soluzioni per la connessione internet domestica, adatte anche per gli anziani. Le opzioni includono:

PosteCasa Web: 22,90€ al mese, con 300 Mbps di velocità in download. PosteCasa Ultraveloce Start: 23,90€ al mese, con 1 Gbps di velocità in download. PosteCasa Ultraveloce: 26,90€ al mese, con 1 Gbps di velocità in download e chiamate illimitate a 5€ extra.

Se le offerte di PosteMobile non soddisfano le vostre esigenze, ci sono altre tariffe sotto gli 8€ al mese. Ad esempio, Optima offre un piano a 4,95€ al mese, mentre Spusu ha un’offerta a 5,98€ al mese. Per confrontare le diverse opzioni e trovare quella più adatta alle vostre esigenze, è possibile utilizzare strumenti di comparazione online.