Whatsapp è la piattaforma di messaggistica istantanea preferita da milioni di utenti viene usata costantemente e probabilmente si pensa di conoscerne tutti i segreti nascosti. Tuttavia, molto probabilmente, non sarete a conoscenza di questo trucco che vi mostrerà come accedere ad una opzione sbalorditiva.

Nonostante si utilizzino tutte le funzioni innovative, dall’inviare video brevi a messaggi vocali, fino alle semplici chat, riuscirà ancora a stupirvi. Nell’app è inserito infatti un menù celato, che soli pochi conoscono. Per accedervi bisogna conoscere questo piccolo trucco.

Il trucco per attivare il menù segreto su Whatsapp

Questa funzionalità vi permetterà di accedere a Whatsapp senza doverla aprire direttamente. Esiste un piccolo cavillo che vi permetterà di leggere tutti i messaggi, anche nel momento in cui questi vi vengono inviati. In questo modo si riuscirete ad entrare nel menù con differenti opzioni in maniera estremamente veloce voi e col pochi click dal vostro smartphone.

I passaggi non sono affatto complicati, non c’è bisogno di possedere capacità tecniche avanzate. Dovrete andare sull’app e tenere premuta l’icona. Lì apparirà un piccolo menù. In questo visualizzerete gli utenti che contattate più frequentemente, alcune informazioni ed altro. Quando, quindi, vi arriveranno le notifiche di messaggi, potrete aprire la chat rispondendo senza che tutti vedano che siete online. Il menù è molto più pratico di quanto sembra, anche perché attraverso di esso potrete visualizzare i contenuti ed inviare direttamente le immagini cliccando sulla fotocamera. Inoltre, sempre da qui, potrete condividere anche video e file.

Per una maggiore privacy, Whatsapp vi dà anche la possibilità di selezionare un gruppo di persone che possono visualizzare il vostro stato, vi basterà recarvi nelle impostazioni. Potreste ad esempio creare un gruppo solo familiare o di amici stretti: questi potranno visualizzare quando avete effettuato l’ultimo accesso.