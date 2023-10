Unieuro accoglie le richieste dei tantissimi consumatori che avrebbero da sempre voluto cercare di risparmiare il più possibile, mettendo subito sul piatto una fantastica promozione con la quale è davvero facile pensare di spendere molto meno del solito, e ricevere ugualmente la merce a domicilio.

Uno degli aspetti più positivi di tutte le campagne promozionali di Unieuro riguarda proprio la possibilità di acquistare anche dal divano di casa, senza costi aggiuntivi di vario genere, a patto che comunque il valore dell’ordine superi i 49 euro. Gli utenti che vogliono approfittare degli sconti, devono comunque ricordare che tutti gli smartphone sono distribuiti no brand e con garanzia di 24 mesi.

Unieuro, offerte assurde per tutti gli utenti

Ottime opportunità di risparmio con il SottoCosto pensato da Unieuro, e valido per tutti fino al 15 ottobre. La prima cosa da notare è la scarsità delle scorte disponibili, infatti gli utenti possono accedere agli sconti, ricordando che il numero di esemplari in vendita sono limitati, e potrebbero terminare prima della scadenza della campagna.

Osservando il volantino da vicino notiamo oltretutto alcune ottime occasioni legate agli smartphone, come Samsung Galaxy S23 Ultra, in vendita a 999 euro, l’unico vero e proprio top di gamma della campagna. Per il resto sono tutti modelli legati alla fascia intermedia, con prezzi che non superano mai i 500 euro del Google Pixel 7A, che oggi viene commercializzato con le Pixel Buds A in regalo.

Ogni sconto può essere osservato tranquillamente anche sul sito ufficiale di Unieuro.