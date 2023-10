Acquistare elettrodomestici, smartphone e altri accessori per la casa è diventato per molti un lusso. I continui rincari stanno infatti mettendo a dura prova il portafoglio degli italiani. Per nostra fortuna Euronics propone una serie di prodotti ad un prezzo pazzesco.

Tra tutte le offerte del settore della settimana, spiccano infatti i suoi super sconti sulle TV Sony. Se foste alla ricerca di un nuovo schermo per la vostra famiglia, dovreste proprio approfittare del momento! Tutti i dispositivi sono dotati di tecnologie avanzate e offrono una visione altamente definita. Potrete guardare la televisione, o utilizzare i vostri servizi streaming preferiti, vivendo un’esperienza immersiva.

Gli sconti Euronics sulle tv Sony

In alcuni punti vendita Euronics si può richiedere uno sconto incassa di ben 500 € sull’acquisto di dispositivi Sony. Le fasce di prezzo disponibili sono diversificate per accontentare qualsiasi cliente.

Con una spesa minima di 450€ si avrà un ribasso di 50€ sul prodotto da voi selezionato. Se invece dovreste spendere 650€, lo sconto salirà ancora fino ad arrivare a 100€. Cercate una TV Dalle prestazioni eccezionali? Avete un budget più alto? Voi sappiate che pagando 1.050€, lo sconto immediato sarà di 200€. Per chi proprio non vuole badare a spese, con una spesa di 2.100€ lo sconto arriverà addirittura a 500€.

Le promozioni sono valide per tutte le TV Sony presenti in negozio. Non vi è una lista precisa dei modelli, ma Euronics invita chi fosse interessato a visitare lo store più vicino. L’offerta pazzesca scadrà a breve, quindi consigliamo di non pensarci troppo e approfittare del momento. Nel caso invece cerchiate altri dispositivi, allora dovresti sapere che anche Mediaworld, questa settimana, ha in programma promozioni incredibili.