La stagione autunnale sarà particolarmente ricca di sorprese per gli abbonati di Sky con un palinsesto mai così nutrito di eventi. Oltre a migliaia di titoli per l’intrattenimento, il cinema e le serie tv, la piattaforma satellitare resta leader sul fronte sportivo con la Champions League di calcio in esclusiva e con gli appuntamenti per basket, tennis, Formula 1 e MotoGp.

Sky, la grande offerta di prova al costo di soli 9 euro

Gli utenti che non vogliono perdersi nemmeno un minuto di azione, in questo mese di ottobre, possono accedere anche ad un’offerta commerciale con costi da vero ribasso. Sky inoltre garantisce ai suoi nuovi clienti anche la possibilità di attivare un periodo di prova con una spesa pari a soli 9 euro per tutti i canali.

Il periodo di prova dal valore una tantum di 9 euro garantisce agli abbonati la visione di tutti gli eventi e di tutti i canali inerenti ai pacchetto di Calcio e Sport. In aggiunta, gli utenti che attiveranno il periodo di prova potranno anche gustarsi tutti i film del pacchetto Cinema. Sul fronte tecnologico, gli utenti avranno anche il decoder di ultima generazione, Sky Q.

L’offerta di prova messa in campo da Sky sarà infine caratterizzata da ampia flessibilità per il pubblico. Al termine dei trenta giorni promozionali, infatti i clienti potranno scegliere se proseguire la visione della pay tv optando i pacchetti a scelta Cinema, sport e calcio con i costi di listino. Laddove, invece, si volesse concludere la visione, gli abbonati non dovranno aggiungere nessuna penale al costo finale.