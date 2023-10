I vari operatori telefonici presenti in Italia propongono spesso offerte molto convenienti con un prezzo di poco inferiore ai 10 euro al mese. Tuttavia, gli utenti vogliono risparmiare sempre più e per questo scelgono delle offerte mobile dal prezzo ancora più basso. Alcune di queste hanno infatti un prezzo mensile che parte addirittura da 3 euro al mese.

Offerte telefoniche, ecco le migliori con un prezzo da 3 euro al mese

Gli utenti scelgono molto spesso delle offerte di rete mobile che sono davvero convenienti e a basso costo. Come già detto in apertura, alcune di queste hanno un prezzo che parte da appena 3 euro al mese. In particolare, c’è l’operatore virtuale NT Mobile con una sua fantastica offerta. Stiamo parlando di NT Mobile Small.

Quest’ultima ha un costo davvero esagerato di appena 1,99 euro al mese. Gli utenti avranno a disposizione 1 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri NT Mobile e 50 minuti di chiamate verso tutti i numeri.

Ricordiamo però anche l’operatore telefonico virtuale Noitel. L’offerta proposta dall’operatore è Noitel Step. In questo caso, gli utenti dovranno pagare un costo di appena 2,99 euro al mese. Avranno a disposizione 2 GB di traffico dati, 10 SMS verso tutti i numeri e 300 minuti di chiamate verso tutti i numeri. L’operatore virtuale 1Mobile sta invece proponendo l’offerta 1Mobile XConnect. In questo caso, gli utenti pagheranno 2,50 euro al mese ed avranno a disposizione 1 GB di traffico dati, 50 SMS verso tutti i numeri e anche 100 minuti di chiamate verso tutti i numeri.