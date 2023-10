Prada, il famoso brand di lusso di fama mondiale, non è solo un’azienda che si occupa di moda. Sono queste le parole pronunciate da Lorenzo Bertelli, il direttore Marketing del gruppo Prada, in seguito alla notizia della prossima collaborazione tra il noto marchio di moda e l’azienda aerospaziale americana Axiom Space.

Tale collaborazione porterà Prada a realizzare le tute spaziali che gli astronauti dovranno indossare nel corso del loro prossimo lancio verso la Luna.

Non è la prima volta che Prada si trova a realizzare progetti che nulla hanno a che fare con il settore della moda. Già negli anni precedenti, l’azienda, aveva dato un suo contributo in seguito al famoso evento dell’America’s Cup.

Prada per Axiom Space, la nuova missione Artemis III

Per quanto riguarda la nuova collaborazione con la Axiom Space, Prada dovrà realizzare alcune parti delle tute degli astronauti, in modo tale da garantire una certa mobilità, caratteristica che è sempre particolarmente complicata da realizzare per questo tipo di tute.

Ma di cui i nostri eroi dello spazio avrebbero davvero bisogno.

Il progetto dovrà proseguire a una certa velocità, in quanto la prossima missione degli astronauti, detta Artemis III, sarà prevista per Dicembre 2025/2026.

Tuttavia, non vi sono dubbi sul fatto che Prada farà un ottimo lavoro.

Le tute spaziali dovranno essere indossate dagli astronauti sia durante la missione Artemis III, sia durante il “soggiorno” nella stazione spaziale internazionale.

Il lavoro dovrà concentrarsi ovviamente sul livello di funzionalità delle divise. Prada potrebbe utilizzare i suoi tessuti compositi per rendere le tute più leggere, in particolare sulla zona del busto e dei pantaloni, in modo da facilitare i movimenti.

Tuttavia, se il lavoro andrà a buon fine e riuscirà a concludersi entro i tempi previsti, nulla toglie all’azienda di aggiungere il suo tocco creativo, riconosciuto ormai in tutto il mondo.