Dal lancio della famiglia iPhone 15 sono iniziati i problemi per Apple, soprattutto per i modelli appartenenti alla serie Pro. Gli utenti hanno riscontrato un elevato surriscaldamento dei device, tale da non poterli prendere in mano in quanto la scocca raggiungeva temperature vicine ai 50 gradi.

I forum online si sono riempiti di segnalazioni e, inizialmente, Apple ha cercato di sminuire il problema. Tuttavia, le testimonianze hanno evidenziato come la problematica fosse ben più grave di quanto indicato dal brand.

Ecco quindi che Apple è intervenuta rapidamente per cercare di risolvere la situazione. Infatti, il produttore californiano ha già rilasciato l’aggiornamento iOS 17.0.3 con l’obiettivo di eliminare il problema. Il brand della mela ha anche sottolineato che l’aggiornamento corregge gli errori senza ridurrebbe le prestazioni del chip A17 Pro, rassicurando gli utenti più preoccupati.

Apple sembra riuscita ad eliminare il surriscaldamento sugli iPhone 15 Pro senza compromettere le prestazioni dei device

Il team di 9to5Mac ha voluto verificare quanto dichiarato da Apple andando a testare le prestazioni del SoC A17 Pro. Sono stati condotti dei test su un iPhone 15 Pro Max aggiornato a iOS 17.0.3 attraverso la piattaforma Geekbench 5.

Confrontando i risultati benchmark tra il device appena uscito dalla confezione e iOS 17.0.3 è stato possibile determinare se c’è stata o meno una riduzione delle prestazioni. Il punteggio ottenuto da iPhone 15 Pro Max con la versione base del sistema operativo nel test single-core è stato di 2914 mentre nel test multi-core si è arrivati a 7199.

Bisogna sottolineare come questi test benchmark siano soggetti a molte variabili come la temperatura del dispositivo e la percentuale di carica. Tuttavia, in condizioni simili, il test effettuato con iOS 17.0.3 su iPhone 15 Pro Max ha restituito i seguenti valori. In single-core ha totalizzato 2941 mentre in multi-core 7523.

Si evince chiaramente che il nuovo update rilasciato da Apple non è andato a limitare le prestazioni del chipset A17 Pro. I valori tra i due test vedono un incremento, seppur minimo, con la nuova versione software a conferma di quanto affermato.

Speriamo che Apple abbia risolto completamente il problema del surriscaldamento anche se l’azienda afferma che alcune app come Instagram e Uber potrebbero far diventare più caldo il device. Tuttavia, sono in lavorazione ulteriori update, anche in accordo con i vari sviluppatori, per debellare completamente la problematica.