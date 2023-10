Epidemia di congiuntivite in ASIA pericolosissima, si sta diffondendo

Quando si parla di malattie ed epidemie, ultimamente a tutti viene la pelle d’oca dopo quanto visto negli ultimi anni. C’è però da segnalare sempre quello che accade in giro per il mondo, con una grande ondata di congiuntivite di tipo virale che avrebbe travolto ultimamente migliaia di persone soprattutto in Asia.

I paesi interessati sarebbero Vietnam, Pakistan ed India, colpiti tutti dal celebre “occhio rosa”. Secondo quanto riportato, la malattia starebbe andando avanti proliferando grazie alle condizioni di alta umidità tipiche dei luoghi. Durante i mesi estivi ci sarebbe stata un’escalation importante siccome il calore le piogge record avrebbero avuto la meglio. Più scuole all’interno di questi paesi sono state temporaneamente chiuse durante il mese di settembre. Solo in un giorno infatti le autorità in India hanno registrato più di 13.000 nuovi casi di questa infiammazione agli occhi.

Epidemia di congiuntivite in Asia, sono migliaia le persone coinvolte

Stando a quanto riportato in Pakistan il numero di persone che sarebbero state raggiunte dall’epidemia sarebbe di circa 400.000. La congiuntivite virale è diventata particolarmente contagiosa, probabilmente sopravvivendo sulle superfici come di suo solito fino a 30 giorni. Non esiste una cura per questa malattia, con i pazienti che devono solo attendere che il sistema immunitario combatta il virus.

Le raccomandazioni sono sempre le solite, ovvero restare a casa per evitare una diffusione molto più ampia all’interno dei vari paesi. Gli ospedali in Vietnam hanno fatto sapere che oltre il 20% di tutti i casi nei bambini ha portato a complicazioni molto gravi, per cui bisogna stare attenti.