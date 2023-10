Scegli CoopVoce per avere 200 giga al mese super veloci

Riuscire a gestire la propria offerta mobile non è diventato semplice, siccome ci sono tantissimi utenti che ogni mese tentano di cambiare. Quello che è sicuramente mutato rispetto ad anni fa è la semplicità nel passare da un provider all’altro. CoopVoce ad esempio garantisce la portabilità in pochissimo tempo e le sue offerte sono solo un incentivo in più.

Al momento infatti l’azienda dispone di una delle migliori offerte in assoluto, soprattutto per quanto riguarda la concessione dei contenuti. Il prezzo poi è probabilmente quello più vantaggioso sul mercato italiano e lo dimostra il gran numero di sottoscrizioni effettuate in questi mesi.

CoopVoce distrugge Vodafone e Iliad con la EVO 200: ecco cosa offre

Quella che in realtà non è una nuova offerta, torna ancora una volta dalle parti CoopVoce. La EVO 200 è di nuovo disponibile sul sito ufficiale e con il solito prezzo di vendita: costa infatti solo 7,90 € al mese per sempre. Al suo interno minuti senza limiti, 1000 messaggi e 200 giga in 4G.

Ricordiamo che anche coloro che sono già clienti di questo provider possono passare a questa nuova offerta. Bisognerà pagare però un costo di attivazione pari a 9,90 € una tantum. Sono inclusi tutti i servizi principali come l’hotspot, il servizio “chiama ora” e il blocco per tutti i numeri in sovrapprezzo.

Non ci sarà alcun problema per quanto riguarda i costi extra, visto che CoopVoce non li prevede. Per quanto riguarda invece la copertura, questa è garantita al 99,8%. Il provider offre il massimo della copertura nazionale grazie alla rete di TIM a cui si appoggia.