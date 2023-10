Il colosso dell’e-commerce Amazon sta attualmente proponendo lo smartphone Oppo Find N2 Flip ad un prezzo molto speciale.

Stiamo parlando di uno degli smartphone Android più avanzati e completi disponibili sul mercato, grazie alla ricca dotazione e all’elevata multimedialità. Scopriamo insieme il prezzo.

Oppo Find N2 Flip in offerta su Amazon

Dispone di un grande display da 6.8 pollici con una risoluzione di 2520×1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo Oppo Find N2 Flip sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente.

Questo Oppo Find N2 Flip è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 50 megapixel che permette al Oppo Find N2 Flip di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. La seconda fotocamera posteriore è da 8 megapixel mentre quella anteriore è da 32 megapixel.

Monta un processore Dimensity 9000 Plus MediaTek con GPU Mali-G710 MC10, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna non espandibile. Batteria da 4.300 mAh e sistema operativo Android 13 ColorOS 13. Seguendo questo link lo potrete acquistare per 1.199.99 euro.