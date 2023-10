In occasione dell’evento Samsung Developer Conference 2023 (SDC 23), è stata annunciata una nuova collaborazione tra Samsung e Aquara, una delle aziende più importanti nello sviluppo di prodotti di domotica.

Una collaborazione che ha visto le due aziende impegnate insieme allo sviluppo del nuovo sensore di presenza FP2 di Aquara, le cui grandi ed innovative funzionalità sono state dimostrate nel corso dell’evento.

Aquara e Samsung: sicurezza e personalizzazione, il nuovo obiettivo dell’FP2

Il nuovo sensore di presenza FP2 rappresenta, a tutti gli effetti, il frutto dell’integrazione del lavoro di Aquara con le moderne tecnologie e il numeroso catalogo di prodotti di Samsung Smart Things.

L’obiettivo prefissato è quello di garantire agli utenti Samsung un’esperienza domestica molto più sicura e personalizzata.

In modo che le case non siano solo automatizzate, così da facilitare la vita degli uomini, ma anche di soddisfare al meglio le diverse esigenze di questi ultimi.

Obiettivo che sembra essere stato appunto realizzato dal sensore di presenza FP2, che probabilmente verrà reso disponibile ufficialmente al pubblico nei primi mesi del 2024.

L’FP2, infatti, è in grado di rilevare la presenza delle persone in una stanza al minimo movimento, persino attraverso il respiro.

Inoltre, garantisce un completo ed efficiente controllo di tutti i sistemi di gestione energetica, come i sistemi di riscaldamento, di ventilazione, d’illuminazione e così via.

In poche parole, grazie alla nota funzionalità di rilevamento della posizione dell’FP2, diventerà possibile controllare tutti i dispositivi SmartThinghs.

Inoltre, sembra proprio che tale collaborazione non sia destinata a finire tanto presto. In quanto, in futuro, è previsto un’ulteriore integrazione di una vasta gamma di dispositivi Aquara nella piattaforma Samsung Smart Things.

Insomma, siamo solo all’inizio!

Molti altri progetti interessanti si prospettano all’orizzonte e noi non vediamo l’ora di saperne di più.